Filma le parti intime di una ragazza con lo smartphone sul treno

Cronaca

Rimini

| 14:21 - 09 Agosto 2021

E' stato colto sul fatto mentre abbassava lo smartphone sotto il tavolino di una carrozza del treno, riprendendo con la fotocamera le gambe e le parti intime di una ragazza, una 33enne milanese. Un 67enne del milanese è stato denunciato venerdì scorso (6 agosto): i fatti sono avvenuti su un treno partito da Milano, diretto ad Ancona e in transito anche nel nostro territorio. A dare l'allarme sono state altre due ragazze, che hanno visto l'uomo in azione e hanno iniziato a gridare, fino all'interno di un Carabiniere, in viaggio sullo stesso convoglio. Arrivati alla stazione ferroviaria di Rimini, una pattuglia della Polfer, salita a bordo, ha verificato la presenza dei filmati incriminati sul cellulare del 63enne, che pure aveva negato ogni addebito. L'uomo è ora indagato per molestie e violazione della privacy. Il suo smartphone è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti.