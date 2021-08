Concerti e aperitivi in musica dal 12 al 22 agosto a Santarcangelo

Eventi

Santarcangelo di Romagna

| 14:11 - 09 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Otto giorni di concerti e aperitivi in musica per l’edizione 2021 del Campus internazionale di musica, in programma a Santarcangelo da giovedì 12 a domenica 22 agosto.



Organizzato dall’Associazione musicale ClassicAllMusic con la direzione artistica del maestro Claudio Casadei e il patrocinio del Comune di Santarcangelo, come da tradizione il Campus prevede un calendario di appuntamenti dedicati a musica classica e lirica, che prenderanno avvio giovedì 12 agosto con il Concerto Junior Orchestra (teatro il Lavatoio, ore 18,30) e l’aperitivo in musica con ensemble di fiati (piazza Gramsci, ore 19,30), per proseguire venerdì 13 agosto con un concerto sotto al porticato dell’ufficio Iat alle 21,30.



La settimana successiva gli eventi riprenderanno martedì 17 agosto con un concerto di solisti e musica d’insieme (Lavatoio, ore 21), mercoledì 18 con un aperitivo in musica (piazza Gramsci, ore 19,30) e un concerto di solisti e musica d’insieme (Lavatoio, ore 21), giovedì 19 agosto con il concerto di archi e fiati sotto al porticato dell’ufficio Iat alle 21,30.



Venerdì 20 agosto alle ore 21 al Lavatoio, invece, è in programma il concerto diretto da Claudio Casadei “Il solista e l’orchestra tra classico e moderno” che vedrà esibirsi Alberto Casadei (violoncello), Patrizio Scarponi (violino) e Mattia Guerra (pianoforte). Il costo dell’ingresso è di 10 euro: il ricavato sarà utilizzato per finanziare l’erogazione delle borse di studio agli studenti meritevoli del Campus internazionale di musica. Per informazioni e prenotazioni: info@classicallmusic.com.



Per le due giornate conclusive di sabato 21 e domenica 22 agosto sono infine in programma il concerto lirico e le selezioni per le borse di studio (Lavatoio, ore 18,30 e 21), nonché la maratona musicale di solisti ed ensemble di archi e fiati (Lavatoio, ore 15).



Per partecipare a tutte le iniziative occorre essere in possesso del green pass.