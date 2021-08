Misano Piano Festival inaugura con il bassista Mirco Palazzi e Marco Scolastra

Eventi

Misano Adriatico

| 14:03 - 09 Agosto 2021

Mirco Palazzi.



Il concerto "..E uscimmo a riveder le stelle” apre l'11 agosto la ventinovesima edizione del Misano Piano Festival. Protagonisti dell'appuntamento, nella Chiesa dei Santi Biagio ed Erasmo, a Misano Monte, Mirco Palazzi, basso di fama internazionale, e il pianista Marco Scolastra. I due musicisti interpreteranno brani ispirati a temi danteschi.



Mirco Palazzi, definito dalla critica “interprete dalla voce nobile e coinvolgente musicalità”, si è esibito nei più grandi Teatri e Festival del mondo. Più volte ospite del Rossini Opera Festival con la sua interpretazione in Semiramide ha vinto l'International Opera Award 2019.Ha preso parte a produzioni importanti al Teatro alla Scala di Milano, al Teatro “La Fenice” di Venezia, al Philarmonie di Colonia,al Covent Garden di Londra, al Washington Opera e Dallas Opera, al Suntory Hall di Tokyo, al Tchaykovsky di Mosca, al Teatro regio di Torino e di Parma e in tante altre sedi prestigiose. Il 7 dicembre 2020 è stato un protagonista del concerto di apertura al Teatro alla Scala di Milano e nella prossima stagione sarà impegnato nel Turco in Italia per lo stesso Teatro. Fra le varie incisioni discografiche ricordiamo quelle per la Decca, Naxos, Operarara.



Marco Scolastra, diplomatosi con lode a Perugia, ha svolto una intensa carriera come solista, con orchestra e in formazioni cameristich collaborando con grandi artisti ed attori e dedicandosi in particolare al repertorio di musica del ‘900.