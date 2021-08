Elezioni Rimini: Enzo Ceccarelli candidato sindaco del centrodestra, è ufficiale

Attualità

Rimini

| 13:34 - 09 Agosto 2021

Enzo Ceccarelli.





Enzo Ceccarelli, ex primo cittadino di Bellaria Igea Marina, è il candidato sindaco del centrodestra. Lo ufficializza una nota congiunta firmata dalla Lega, da Fratelli d'Italia, da Lucio Paesani, Massimo Lugaresi e Claudio Mazzarino per ‘Noi amiamo Rimini’, da Davide Frisoni e Cosimo Iaia per Frisoni con Rimini-Civici di Centrodestra: "è il candidato sindaco più credibile, serio e capace per quell’area alternativa alla sinistra che punta ad amministrare Rimini per i prossimi anni". Il via libera è arrivato questa mattina (lunedì 9 agosto) al termine dell'ultima riunione dei rappresentanti delle forze politiche e delle liste civiche del centrodestra. Nella nota si evidenzia: “Abbiamo tutti preso il tempo necessario per una riflessione e siamo giunti tutti alla medesima conclusione. Puntiamo a vincere queste elezioni presentando una squadra di persone del mondo civico e politico capaci e autorevoli. A questa città gravata da troppi problemi irrisolti servono amministratori con provate competenze amministrative e esperienze imprenditoriali che diano la garanzia di un buon governo. Naturalmente le nostre porte sono aperte ad altre forze politiche e civiche che intendano condividere con noi questo percorso che consideriamo estremamente innovativo e di grande respiro".