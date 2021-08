Ballano in pista durante esibizione dal vivo: chiusa altra discoteca a Rimini

Cronaca

13:02 - 09 Agosto 2021

Un'altra discoteca di Rimini è stata sottoposta a provvedimento di chiusura per 5 giorni, a causa del mancato rispetto delle normative anti covid. La Polizia, durante un controllo in occasione di una serata con intrattenimento musicale dal vivo, ha notato la presenza di centinaia di persone, assembrate nei pressi del palco dove si stava esibendo un cantante, molte delle quali intente a ballare senza mascherina. Alla richiesta di spiegazioni, il gestore del locale ha riferito di non essere riuscito ad evitare l’assembramento dei suoi avventori.