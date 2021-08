Rimini: pioggia di denunce nel weekend, nei guai pallinari per un furto a un turista

Cronaca

Rimini

12:39 - 09 Agosto 2021

Carabinieri di Rimini alla stazione ferroviaria.

E' stata intensa, nel weekend, l'attività di controllo svolta dai Carabinieri di Rimini: sedici i posti di controllo allestiti tra strade e luoghi di maggior aggregazione di massa, 153 le persone identificate e quasi 100 i mezzi sottoposti ad accertamenti. Non sono mancate le denunce, a partire da quelle di cinque rumeni, impegnati nel gioco delle campanelle, che devono rispondere di furto aggravato per aver strappato dalle mani di un turista indiano una banconota da 100 euro. L'uomo, infatti, aveva rinunciato a fare una giocata e si stava allontando dal tavolo di gioco. Un magrebino è stato invece denunciato per l'ipotesi di reato di ricettazione, in quanto trovato in possesso di uno smartphone, del valore di 600 euro, rubato lo scorso 22 luglio a un turista veneto. Guai anche per un riminese domiciliato nel campo nomadi di via Islanda, sorpreso a violare gli arresti domiciliari e quindi denunciato per l'ipotesi di reato di evasione. Due, infine, gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza.