Ruba uno smartphone in spiaggia, catturato il ladro "salamandra"

Cronaca

Rimini

| 12:30 - 09 Agosto 2021

Nella notte tra domenica e lunedì (8-9 agosto) i Carabinieri hanno arrestato un 32enne della Repubblica Ceca, dopo il furto di un telefono cellulare a danno di un turista svizzero. I fatti sono avvenuti sulla spiaggia nei pressi della rotonda del parco Fellini: il ladro, utilizzando la tecnica della "salamandra" (così ribattezzata dall'Arma), si è cosparso di sabbia per mimetizzarsi e strisciare fino alla brandina dove l'uomo aveva appoggiato il proprio smartphone. Il furto è stato però sventato e il 32enne arrestato per l'ipotsi di reato di furto aggravato. In attesa del processo, che si terrà tra un mese, l'arrestato è stato sottoposto a divieto di dimora nel comune di Rimini.