Cronaca

Rimini

| 12:27 - 09 Agosto 2021

Bottiglie di birra (foto di repertorio).

La commessa di un negozio di generi alimentari di Miramare è finita nei guai per aver venduto due birre a un cliente in evidente stato di ubriachezza. L'uomo era stato segnalato ai Carabinieri, intento a molestare i passanti. La commessa è stata così denunciata per l'ipotesi di reato di somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza.