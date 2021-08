Luigi Cappella presenta ‘L’Aurora’ a Pennabilli

Attualità

Pennabilli

| 12:25 - 09 Agosto 2021

Luigi Cappella.

Il quarto appuntamento della rassegna Un orto di libri vedrà il ritorno a Pennabilli di Luigi Cappella per la presentazione del libro L’Aurora – Per una nuova speranza scritto da lui con la novantenne Aurora Tonsini.

Luigi è un viandante, innamorato della sua valle, che grazie ai suoi piedi ha trovato il cammino della poesia, dello scrivere che ferma i momenti di beatitudine. Ma da oltre quarant’anni è anche un medico, innamorato della sua professione, che grazie al suo esuberante, contagioso, ottimismo, convince la novantenne Aurora a scrivere. Una nuova cura.

Memorie, ricordi, appunti, pensieri, poesie. Gli scritti di Aurora e Luigi si alternano in un libro che è un inno al risveglio, alla vita, la conferma che la scrittura autobiografica può “fare miracoli”.



«Oggi è arrivato Luigi, il dottore. Mi ha detto. Sarai fortunata tu Aurora ad essere vecchia! Te ne stai in casa al calduccio e te ne freghi di sto forte vento e della pioggia! Lo sai cosa gli ho risposto, Maria? Ma chi glielo ha detto che io sono vecchia?».



Luigi Cappella, classe 1952, è un ex medico di famiglia, ora in pensione, ex sindaco di Casteldelci (Rimini), piccolo comune nascosto in un Appennino ancora selvaggio in Alta Valmarecchia, e soprattutto è un viandante, come gli piace definirsi, nonché un “promotore di vagabondaggi in cammino”, come riporta la breve biografia in quarta di copertina del suo libro in uscita “L’Aurora, per una nuova speranza“.



L’evento gratuito è organizzato dall’Associazione Pro Loco Pennabilli in collaborazione con l’Associazione Culturale D’là dé fos’ ed è patrocinato dal Comune di Pennabilli. Sarà inoltre registrato da Cosmic Fringe Radio che lo riproporrà nei suoi palinsesti sul sito www.cosmicfringeradio.com.