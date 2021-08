Uno spettacolo di sport alle 7 Borgate Macianesi in ricordo di Giacomo Rossi

Sport

Novafeltria

| 09:28 - 09 Agosto 2021

La vincitrice Gloria Barale e il vincitore El Haissoufi Ismail.

Una splendida giornata di sport in Alta Valmarecchia, nonostante il grande caldo, nel ricordo di Giacomo Rossi, podista, ciclista e musicista scomparso a 32 anni nell'ottobre 2020. Un ragazzo di animo gentile e grande intelligenza, che amici e conoscenti non hanno dimenticato. E' stata corsa in suo onore l'edizione 2021 delle Sette Borgate Macianesi, che ha visto trionfare Ismail El Haissoufi dell'Atletica Rimini Nord. Prima, tra le donne, Gloria Barale dell'Atletica Alba, la squadra in cui correva Giacomo, trasferitosi in Piemonte per motivi di lavoro. Assieme a lei c'erano altri suoi compagni di squadra e c'era Wondwosen Bizzocchi della Virtus Bologna, altra squadra in cui ha corso Giacomo, vincitore del trofeo dedicato alla sua memoria: è stato il primo atleta a transitare sul Bossolo, a circa 2,5 km dalla partenza.



LA GARA



La gara si svolge su un circuito in gran parte sterrato con salite e discese molto impegnative di 6 km da percorrere 2 volte per un totale di 12 km.

Prima della partenza il presidente del Maciano Team Runners asd, che organizza la gara, Cristian Rossetto, ha rimarcato la difficile gestione delle competizioni in questo periodo a causa della pandemia, che prevede particolari protocolli, “ma dovevamo farlo per Giacomo Rossi” ha detto. In griglia di partenza, in prima linea, anche Wonde Bizzocchi della società Virtus Bologna, anche qui aveva “militato” Giacomo Rossi. L’atleta Bizzocchi si è aggiudicato il traguardo volante, posto dopo 2,5 km sul bossolo (salita più dura del percorso): qui in terra sono state dipinte delle sagome in bianco di Giacomo Rossi. Gran parte del paese di Maciano si è adoperato e ha prestato il proprio impegno affinchè la manifestazione si svolgesse nel migliore dei modi. A vincere per gli uomini è Haisssoufi Ismail, dell’ atletica Rimini Nord con il tempo di 44’e 12” e per le donne Gloria Barale, Atletica Avis Castel San Pietro, con il tempo di 50’ e 42’’.



In audio le interviste a Cristian Rossetto presidente del Maciano Team Runners asd, alla vincitrice Gloria Barale e al vincitore El Haissoufi Ismail