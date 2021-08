Fa tutto da solo e si schianta su un albero sulla Marecchiese a Secchiano

Cronaca

Novafeltria

| 08:23 - 09 Agosto 2021

L'auto contro l'albero sulla Marecchiese.

Incidente questa mattina, verso le 7, a Secchiano di Novafeltria. Per cause ancora da accertare, un’auto che viaggiava sulla Marecchiese in direzione Rimini si è schiantata contro un albero. Il conducente ha perso improvvisamente il controllo del mezzo e l’impatto è stato molto violento. Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il ferito, un 50enne, all’ospedale “Infermi” di Rimini con un codice di massima gravità, nonostante fosse uscito dall’abitacolo cosciente e in autonomia. Sul posto le forze dell’ordine per stabilire la dinamica del sinistro.