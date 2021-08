Travolto da un ramo caduto dall'albero, deceduto a Novafeltria

Cronaca

Novafeltria

| 22:20 - 08 Agosto 2021

Travolto da un ramo caduto da un albero, all'interno della sua proprietà, muore tragicamente: è quanto successo a Novafeltria, intorno alle 19 di oggi (domenica 8 agosto), a un uomo di circa 80 anni, residente fuori Provincia. L'anziano si trovava in un terreno di sua proprietà a Novafeltria, in zona fiume Marecchia, nella stradina adiacente alla via II Giugno, la strada che conduce al ponte verso Maiolo. Per cause in corso d'accertamento, da parte dei Carabinieri, un grosso ramo è caduto addosso all'uomo, uccidendolo, mentre questi era impegnato in operazioni di potatura. Il personale del 118 si è prodigato nel tentativo di salvargli la vita, senza riuscirci.