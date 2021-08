Vortice in spiaggia a Rimini: volano lettini, ombrellone squarciato

Attualità

Rimini

| 17:46 - 08 Agosto 2021

Foto Marina Mascioni.

Momenti di concitazione questa mattina (domenica 8 agosto) al bagno 11 di Rimini, a causa di un Devil Dust: non un tornado o una tromba d'aria, che si verificano in presenza di un sistema temporalesco, ma, ci spiega Federico Antonioli di Centro Meteo Emilia Romagna, "è un vortice che si forma per rapido ed intenso riscaldamento della superficie sabbiosa". Il "diavolo di polvere" è un fenomeno che ogni tanto interessa le nostre spiagge, anche se non molto frequente, che appunto, a differenza del tornado, avviene a cielo sereno e con tassi di umidità molto bassi. Risulta però pericoloso: produce infatti un effetto di risucchio che solleva ciò che incontra sulla sua strada. Nella fattispecie al bagno 11 ha sollevato e spostato lettini e squarciato un ombrellone.