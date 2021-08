Tennis, trofeo 'Igea Dea della Fortuna': subito a segno Giulia Tozzola e Linda Canestrari

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:07 - 08 Agosto 2021

Primi match del tabellone finale al Circolo Tennis Venustas di Igea Marina per il trofeo “Igea Dea della Fortuna” dotato di 1000 euro di montepremi. Dal tabellone di 3° avanzano Emilia Zampolini (Ct Montecchio) ed Evelyn Amati (Ct Casalboni), esordio positivo per Linda Canestrari e Giulia Tozzola (Ct Cacciari) nel tabellone finale di un torneo che terrà banco per tutta la prossima settimana.

Turno di qualificazione: Emilia Zampolini (3.1, n.2)-Isabella Lazzerini (3.1) 6-1, 6-3, Evelyn Amati (3.1, n.1)-Isotta Mancini (3.4) 6-0, 6-4.

Tabellone finale, 1° turno: Linda Canestrari (2.7)-Clara Sansoni (2.7) 6-1, 6-4, Giulia Tozzola (2.8)-Greta Vagnini (3.1) 6-1, 7-5.

Il giudice arbitro della manifestazione è Paolo Calbi, direttrice di gara Violanda Elezi.