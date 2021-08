Esclusa matrice dolosa per rogo in bosco a Ponte Uso di Sogliano

Cronaca

Sogliano al Rubicone

| 15:38 - 08 Agosto 2021

Sembrerebbe esclusa la matrice dolosa per il vasto incendio che ha provocato una notte di grande paura per gli abitanti di Ponte Uso e Vignola, due frazioni del comune di Sogliano al Rubicone. Il rogo si è sviluppato alle 19.30 di sabato, è durato tutta la notte, fino a questa mattina, anche se una ventina di Vigili del Fuoco è ancora sul posto per bonificare l'area e spegnere qualche focolaio. L'incendio ha interessato una ventina di ettari di terreno con sterpaglie e centinaia di alberi bruciati. Il gigantesco rogo e l'altissima colonna di fumo erano ben visibili fino al mare, con puzza di bruciato e cenere portata dal fortissimo vento fino in riviera. Sul posto 35 uomini dei Vigili del Fuoco che nel corso della nottata e della domenica si sono avvicendati con altrettanti. Poi decine di volontari della Protezione Civile con altri mezzi, i carabinieri di Sogliano al Rubicone, i carabinieri forestali, gli agenti della Polizia Locale dell'Unione Rubicone e Mare. Nessuna casa, capanno agricolo, attrezzaia e soprattutto persone sono state coinvolte. Sul posto sabato sera è arrivato subito anche Quinino Sabattini sindaco di Sogliano al Rubicone.