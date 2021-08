Coronavirus Rimini: calano i casi (79), ma in regione crescono i ricoveri

Attualità

Rimini

| 15:27 - 08 Agosto 2021

Due pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato stabile) e 79 nuovi casi di contagio, con prevalenza degli asintomatici, 45, sui sintomatici, 34. Sono i numeri odierni (domenica 8 agosto) della pandemia da Sars-CoV-2 per il territorio riminese. In questa settimana, i casi totali sono stati 617, media di 88 contagi al giorno. E' il dato piu' alto riscontrato nelle ultime settimane: per avere un dato simile, bisogna tornare alla settimana 12-18 aprile 2021 (627 casi). Dal 5 all'11 luglio si registrarono 54 casi (media 8 contagi al giorno), tra il 12 e il 18 furono 215 (media 31), dal 19 al 25 i casi 493 (media 70 al giorno) e la settimana scorsa 462 (media 66).



In regione nessun decesso, mentre i nuovi casi sono stati 661 su 21.605 tamponi, tasso di positività del 3,1%. I casi attivi crescono di 524 unità a fronte di 137 guarigioni. In terapia intensiva i pazienti crescono a 26 (+4), crescono i ricoveri nei reparti Covid: 290 (+10).



CONTAGI GIORNALIERI La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 120 nuovi casi e Bologna con 108; seguono Parma (85) e Rimini (79). Quindi Reggio Emilia (62), Ferrara (55) e Ravenna (53); poi Cesena (34) e Piacenza (30). Infine, il Circondario Imolese (19) e Forlì (16).