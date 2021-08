Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 15:25 - 08 Agosto 2021

La donna sulla barella.

E' ricoverata in terapia intensiva in ospedale l'81enne vittima di un incidente ieri (sabato 7 agosto) in zona cimitero di Bordonchio, in viale Ennio, a Bellaria Igea Marina. La gamba della donna, investita da un furgoncino per il trasporto di generi alimentari, era rimasta schiacciata. Fortunatamente sembra scongiurata l'ipotesi di amputazione della gamba. La caviglia della gamba è fratturata. La donna non è piu' in pericolo di vita.