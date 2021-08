Green Pass, osteria riminese per sbaglio in chat ribelli: "Faremo causa"

Attualità

Rimini

| 14:51 - 08 Agosto 2021

Green pass.

Proliferano i canali della chat Telegram in cui si raccolgono locali e ristoranti "ribelli" che vogliono segnalarsi per la volontà di non chiedere il Green Pass agli avventori ma fra questi c'è anche chi dice di esserci finito per errore. È accaduto a un'osteria di Rimini, che ora annuncia causa e rimarca: "Noi il Green Pass lo chiediamo". Il caso è riportato oggi dal Corriere di Romagna, che segnala un canale di "disobbedienti" su Telegram che annovera almeno una dozzina di attività in tutta la Romagna, anche un albergo, uno studio medico e uno di un tatuatore. Il canale è uno dei tanti dal titolo "Io apro" aperti in questi mesi. L'osteria riminese che afferma di essere finita per sbaglio nelle segnalazioni dei 'No Green Pass' darà mandato ai legali di intervenire. "Come previsto dal decreto, chiederemo il green pass a chi si siede all'interno".