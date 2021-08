Forte vento trascina il materassino al largo, due bimbi salvati. Hanno rischiato di annegare

Cronaca

Rimini

| 14:42 - 08 Agosto 2021

Roberto Bertozzi in canotta gialla e Stefano Simoni in rossa.

Momenti di concitazione questa mattina (domenica 8 agosto) in spiaggia, tra il tortuga Beach di Rimini e il Bagno 63A, dove i bagnini di salvataggio Stefano Simoni e Roberto Bertozzi sono stati impegnati in un intervento di soccorso a due bimbi, finiti al largo a causa del forte vento, mentre si trovavano in acqua a bordo di un materassino gonfiabile. Con loro i genitori, che hanno immediatamente dato l'allarme. I bimbi, di sette e otto anni, presi dal panico, si sono buttati in acqua: il piu' piccolo non sapeva nuotare bene e quanto è stato messo al sicuro, aveva bevuto un po'd'acqua, ma fortunatamente respirava in modo autonomo. Grande paura per il padre e la madre dei due piccoli, assistiti da un terzo bagnino di salvataggio intervenuto, Gabriele Ricucci. "I gonfiabili non sono da considerarsi elementi che possano garantire la propria sicurezza in acqua perché sono dei giocattoli e si sta cercando di fare in modo che ne sia vietato l'utilizzo in ordinanza balneare nei giorni in cui è presente la segnalazione di bandiera gialla, che indica forti raffiche di vento, soprattutto proveniente da terra e che sospinge pericolosamente leggere imbarcazioni e giocattoli gonfiabili verso il largo", spiega l'associazione provinciale dei marinai di salvataggio.