Moto2, Marco Bezzecchi al primo hurrà stagionale nel GP di Stiria

Sport

Rimini

| 14:40 - 08 Agosto 2021

Marco Bezzecchi.

Il riminese Marco Bezzecchi vince il GP di Stiria, decima tappa stagionale del campionato di Moto2. Il pilota italiano, al primo successo stagionale e al quinto podio dell'anno, chiude davanti ad Aron Canet e Augusto Fernandez, mentre il leader del mondiale Remy Gardner resta giù dal podio al quarto posto. Dopo una prima parte di gara di gestione, Bezzecchi è riuscito a prendere un ritmo inarrivabile per gli altri, andando a superare il leader del campionato e poleman della corsa, Gardner. Col successo in Austria Bezzecchi rosicchia punti importanti all'australiano, ora a 44 punti di distanza. Gara d'applausi per Bezzecchi, voluta e cercata curva dopo curva sul tracciato di Spielberg che per il Bez è ormai una garanzia. Dopo aver rimontato e conquistato il successo l'anno scorso, il pilota italiano fa il bis nel GP di Stiria. Per Bezzecchi è il 12° podio in Moto2 (5° quest'anno).Le prime parole a caldo di Bezzecchi: "E' stata una gara molto insidiosa, ma ho spinto dall'inizio, mi sono detto 'Oggi è il mio giorno'. Dedico la vittoria alla mia fidanzata".

Classifica piloti

1. Gardner (Aus – Kalex), 197 punti

2. R. Fernandez (Spa – Kalex), 162

3. Bezzecchi (Ita – Kalex), 153

4. Lowes (Gbr – Kalex), 101

5. Di Giannantonio (Ita – Kalex), 76

6. Canet (Spa – Speed Up), 75

7. Schrotter (Ger – Kalex), 72

8. A. Fernandez (Spa – Kalex), 66

9. Ogura (Jpn – Kalex), 60

10. Vierge (Spa – Kalex), 57