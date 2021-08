Troppi assembramenti e mancato controllo del green pass: chiusi tre locali a Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:34 - 08 Agosto 2021

Proseguono i servizi interforze durante le serate nel riminese.

Nel corso di questo fine settimana sono stati intensificati i controlli effettuati dalla Polizia di Rimini per verificare il rispetto delle normative anti-covid. Nella serata e nottata di sabato (7 agosto) sono state rilevate violazioni in due locali della zona mare, a sud di Rimini: il mancato controllo dei "green Pass" degli avventori e i troppi assembramenti. In un terzo locale, una discoteca situata nella periferia sud di Rimini, erano state allestite tre piste da ballo con dj, nella quali ballavano circa 500 persone. Nello stesso locale era presente un solo addetto alla sicurezza. Per tutti e tre i locali è scattata la chiusura provvisoria per 5 giorni.