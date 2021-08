Baseball, San Marino mette ko il Nettuno anche in gara2: 7-2 al settimo

Sport

Repubblica San Marino

| 14:04 - 08 Agosto 2021

Il pitcher Quevedo.

Finisce con lo stesso risultato di gara1, giocata 24 ore prima. Nell’ultima partita di Poule Scudetto, il San Marino Baseball batte il Nettuno 1945 per 12-2 al 7° e il punto della vittoria, su valida di Giovanni Garbella, lo segna Lorenzo Morresi. Il catcher era alla sua ultima partita in casacca San Marino perché partirà a breve per gli Stati Uniti. Per cercare di fare bene anche lì, dopo questa ottima stagione sul Titano.

In questo 12-2 decisivo un sesto inning da 5 punti e un settimo da 4, sufficienti per raggiungere il fatidico +10. Il vincente sul monte è Carlos Quevedo, mentre nel box va segnalata un’altra serata contraddistinta dai fuoricampo: grande slam per Giovanni Garbella e homer anche per Pulzetti ed Epifano. Sulla sponda nettunese, due fuoricampo nei primi due turni in battuta per Quincy Latimore.

LA CRONACA. Subito botta e risposta al 1°, con gli ospiti avanti grazie al solo-homer di Latimore (1-0) e San Marino a recuperare a suon di valide: singolo di Tromp, doppio di Celli, valida dell’1-1 di Angulo e rimbalzante di Sechopoulos del sorpasso (2-1). Tra seconda e quarta ripresa altro botta e risposta tra le due squadre con i fuoricampo. Al 2° Epifano la butta fuori a destra per il 3-1, al 4° ancora Latimore ad accorciare per il 2-3.

Al 6° i Titani mettono insieme la fuga decisiva col grande slam di Giovanni Garbella per il 7-2 e con il solo-homer di Pulzetti per l’8-2. Al 7° valida di Lorenzo Di Raffaele, singolo anche per Berardi, lancio pazzo che fa entrare il 9-2, valida di Beccari per il 10-2, rimbalzante in scelta difesa di Mancini per l’11-2 e infine valida di uno scatenato Giovanni Garbella a mandare a punto Morresi per il definitivo 12-2. Ottima partita da parte di tutta la squadra, compresi i ragazzi più giovani entrati a gara in corso.

San Marino replica il successo della serata precedente e ora guarda alla settimana della sfida scudetto con Bologna.

Il tabellino

SAN MARINO BASEBALL – NETTUNO BASEBALL CLUB 1945 12-2 (7°)

NETTUNO: Giordani ec (0/3); Noguera 3b (0/2), Latimore es (2/3), Lino r (1/2), Mazzanti 1b (0/3), Mercuri ss (0/1), Ambrosino ed (0/3), Trinci dh (0/3), Scerrato 2b (0/3).

SAN MARINO: Tromp (G. Garbella ed 3/3) es (1/2), Ferrini (Pulzetti 1/2) 3b (0/2), Celli ec (2/4), Angulo (Lo. Di Raffaele 1/2) 2b (1/2), Sechopoulos (Berardi 1/1) 1b (0/3), Reginato (N. Garbella 0/2) dh (0/1), Epifano (Beccari 1/1) ss (1/2), Albanese (Morresi 1/2) r (0/2), Di Fabio (Mancini 0/1) ed/es (1/3).

NETTUNO: 100 100 0 = 2 bv 3 e 1

SAN MARINO: 210 005 4 = 12 bv 14 e 0

LANCIATORI: Liguori (L) rl 5.2, bvc 9, bb 2, so 1, pgl 7; Teran (r) rl 1, bvc 5, bb 0, so 0, pgl 3; Centeno (i) rl 2, bvc 2, bb 1, so 1, pgl 1; Quevedo (W) rl 3, bvc 1, bb 0, so 4, pgl 1; Baez (f) rl 2, bvc 0, bb 2, so 3, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Latimore (1p. al 1° e 1p. al 4°), Epifano (1p. al 2°), G. Garbella (4p. al 6°) e Pulzetti (1p. al 6°); doppio di Celli.