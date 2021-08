Due arresti per possesso di droga e spaccio a Cattolica

Cronaca

Cattolica

| 13:24 - 08 Agosto 2021

Il sequestro di droga e denaro.

Ieri (sabato 7 agosto) i Carabinieri di Cattolica hanno arrestato un 33enne albanese, pregiudicato, e un 46enne di Ferrara, per le ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I Militari hanno visto il giovane albanese uscire dall'abitazione dell'italiano e lo hanno fermato per un controllo: con sé aveva 16 grammi di cocaina e 3000 euro in contanti. La perquisizione domiciliare nell'abitazione del 46enne ha permesso il rinvenimento di altri 54 grammi della stessa sostanza stupefacente. E' scattato così il doppio arresto.