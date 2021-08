Cronaca

Riccione

| 13:16 - 08 Agosto 2021

Foto di repertorio.

Nella notte (tra il 7 e l'8 agosto) un 17enne di Arezzo, turista, è stato vittima di una rapina. Un giovane nordafricano lo ha avvicinato e rapinato, portandogli via 70 euro. I Carabinieri, raccolta la descrizione del responsabile, hanno identificato il malvivente nel giro di poco tempo. Si tratta di un minorenne italiano di seconda generazione, 16 anni, residente in provincia di Trento, denunciato e indagato dalla Procura del Tribunale per Minorenni di Bologna.