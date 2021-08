Spaventoso incendio devasta boschi e campi a Sogliano

Cronaca

Sogliano al Rubicone

| 09:04 - 08 Agosto 2021

Foto dalla pagina Twitter della Polizia Locale Rubicone.

Un incendio di grosse dimensione è scoppiato ieri (sabato 7 agosto) nella zona del Ponte Uso a Sogliano, intorno alle 20. Una densa colonna di fumo si è sprigionata ed è stata vista anche nel riminese. Le fiamme, scaturitesi per cause ignote, si sono propagate per boschi e campi, a causa del forte vento di libeccio e delle alte temperature. Immediato l'intervento dei Vigili del Fuoco, affiancati da personale della Protezione Civile, dei Carabinieri Forestali e della Polizia Municipale. Le operazioni di spegnimento sono proseguite nel corso della notte e sono in corso anche questa mattina (domenica 8 agosto): l'incendio ha riguardato una zona impervia, lontana dalla strada, e questo ha complicato l'intervento dei Vigili del Fuoco.