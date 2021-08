Giovani turisti positivi dopo la vacanza: "Non andate a Riccione"

Cronaca

Riccione

| 08:48 - 08 Agosto 2021

Assembramenti a Riccione,. dal video di Tik Tok di uno dei giovani turisti campani.



Giovani turisti campani, di ritorno dalla vacanza a Riccione, positivi al Sars-CoV-2. Scoppia la polemica: i giovani, non vaccinati, hanno infatti raccontato ciò che è avvenuto su TikTok, consigliando ai proprio follower di non recarsi in vacanza nella Perla Verde. Questo, secondo quanto raccontato anche attraverso immagini postate sul social, per gli assembramenti e il mancato uso di mascherine e altre precauzioni anti Covid. La comitiva di giovani turisti (circa una dozzina) è in quarantena. La notizia ha avuto risalto sulla stampa nazionale e a stretto giro di posta arrivano le prime reazioni da Riccione.





Fratelli d'Italia Riccione attacca, parlando di una vera e propria campagna denigratoria verso la Perla Verde: "E quanti fossero i membri del gruppetto e perché abbiano fatto questa bella pubblicità non è dato di sapere perché la notizia è veicolata da TikTok che notoriamente è usato per fare gli stacchetti dalle quattordicenni". Accorata la difesa di Riccione: "Chi non ha le strutture e i bar con musica all'aperto per competere con Ricicione è normale che si metta nella stanzuccia degli invidiosi". Chiosa la nota: "Come FdI Riccione osserviamo questi episodi di frammentazione dell'opinione pubblica nella certezza dell'osservanza di ogni normativa anti-covid in questa estate 2021 che ha ancora molto da dire a chi si voglia godere la Riviera. E plaudiamo ancora agli sforzi degli esercenti locali che fanno i salti mortali per lavorare bene nel rispetto delle regolamentazioni vigenti".