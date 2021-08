Rimini Calcio, domenica alle 7,30 la partenza per il ritiro. C'è un volto nuovo: il terzino Matteo Manfroni

Sport

Rimini

| 20:17 - 07 Agosto 2021

Da sinistra mister marco Gaburro e il ds Andrea Maniero.

Il Rimini parte domenica mattina dallo stadio Romeo Neri per il ritiro di Castel del Rio (8 – 22 agosto ). Lo fa di buonora, molto di buonora (raduno alle ore 7,30) e difficilmente i tifosi potranno essere presenti per il consueto saluto e l'augurio di buon lavoro. A memoria, un orario inconsueto anche per la stampa. “Bisogna arrivare a Castel del Rio in tempo per l'allenamento del mattino alle ore 10,30” la spiegazione ufficiale. Sarà... E pensare che ci sarebbe tanto bisogno di operazioni simpatia che invece da queste parti sembrano lontane, purtroppo...

Intanto in rosa c'è un volto nuovo: il terzino destro Matteo Manfroni, classe 2000. E' romagnolo, è cresciuto nel Cesena e poi nel Santarcangelo e finito alla Juvventus. Nelle ultime stagioni è stato alla Pergolettese e all'Ambrosiana

Ecco la rosa

Portieri

David LAZZARINI (2003)

Christian MARIETTA (2002)

Riccardo PORCELLINI (2005)

Difensori

Fabrizio CARBONI (1993)

Federico CUCCATO (1998)

Kevin HAVERI (2001)

Matteo MANFRONI (2000)

Pietro MENGUCCI (2003)

Tommaso PANELLI (1994)

Luca TIRAFERRI (2003)

Centrocampisti

Mattia APREA (2003)

Simone CALDARI (2002)

Lorenzo ISAIA (2002)

Demba KAMARA (2003)

Alessandro PARI (2001)

Andrei TANASA (1990)

Simone TONELLI (1991)

Attaccanti

Scott ARLOTTI (1999)

Daniel BARBATOSTA (2004)

Antonio FERRARA (1997)

Gian Marco GABBIANELLI (1994)

Federico MENCAGLI (1991)

Alessandro PECCI (2002)

Simone TOMASSINI (1992)

STAFF TECNICO

Allenatore: Marco GABURRO

Vice Allenatore: Salvatore D’ALTERIO

Allenatore dei Portieri: Fabio FINUCCI

Preparatore Atletico: Prof. Alberto GALDIOLO

Responsabile GPS e rilevamenti di campo: Prof. Angelo ESATI

Gestione statistiche e analisi video: Giambattista BOFFETTI

Le amichevoli

10/08 Rimini -Medicina ore 18:00

14/08 Rimini - Victor San Marino ore 18:00

17/08 Rimini -Progresso ore 17:00

21/08 Rimini -Val Santerno ore 17:00

22/08 Cattolica - Rimini ore 11:00

26/08 Verucchio - Rimini ore 20:00