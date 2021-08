Ragazza 18enne precipita dal balcone di un hotel: non si esclude scherzo finito male

Cronaca

Riccione

07:14 - 08 Agosto 2021

E' una diciottene di Prato la giovane caduta dal balcone del secondo piano dell'hotel Nizza di Riccione, fatti avvenuti nella notte tra venerdì e sabato (6-7 agosto). Operata d'urgenza, a causa dei traumi multipli agli organi interni, è ricoverata in rianimazione a Cesena, al Bufalini. Sui fatti stanno indagando i Carabinieri. La 18enne era da poco tornata nella sua stanza d'hotel, col fidanzato, dopo aver concluso la serata nella camera accanto, insieme agli altri amici con cui era in vacanza a Riccione. Secondo quanto riferisce l'Ansa, in base ai primi riscontri investigativi, non è da escludere che qualcuno del gruppo, forse con l'intento di fare uno scherzo, abbia millantato la presenza di forze dell'ordine, in borghese, per controlli anti assembramento per le misure anti-Covid. A quel punto la diciottenne stava rientrando nella sua stanza col fidanzato e, poco dopo, la tragedia. Forse per un malore o per l'agitazione, il punto è ancora oggetto di accertamenti, la ragazza si è affacciata al balcone, si è sporta ed è caduta da circa sette metri, precipitando sull'asfalto in viale d'Annunzio.