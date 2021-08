La nuova moto Ducati presentata nella cornice di Al Meni a Rimini

Attualità

Rimini

| 07:17 - 08 Agosto 2021

La nuova Ducati Multistrada V4S.



Durante la manifestazione Al Meni, a Rimini, è stata presentata la nuova Ducati Multistrada V4S, che rappresenta, per stile e tecnica, l’eccellenza della moto da viaggio italiana. Una moto nata dal genio creativo degli ingegneri della Casa di Borgo Panigale e che l’estro del visual artist Emiliano Ponzi ha reso unica raccontando sul suo serbatoio la propria visione di artista e di motociclista innamorato della Romagna. “In quel regno dove tutto è possibile – spiega l’artista riprendendo l’incipit di Tullio Kezich al “Libro dei sogni” di Fellini - mi sono svegliato con un sapore in bocca, una sinestesia di immagini e suoni, un ricordo cinetico di colline, campi e prati da una parte, luccichio del sole e giallo sabbia dall’altro. Io stavo nel mezzo, viaggiavo libero guardando dritto sulla strada che puntava l’infinito. Questa è la Romagna che ho deciso di rappresentare sulla nuova Ducati Multistrada V4S: la sua terra, i suoi cieli e il suo mare visti come frammenti veloci che si incontrano in sella alla moto, attraversando strade che portano in luoghi sempre diversi e pieni di meraviglia”.



Tradotta con un certosino lavoro di decorazione dalle mani abili degli artigiani di Linea Moto di Rimini nasce così la nuova livrea della Ducati Multistrada V4S che porterà per le strade della regione il marchio di “Romagna Motorcycle”, dove su un fianco splendono le suggestioni della sabbia e del mare e dall’altro il verde e il blu di cieli tersi e radure incantate, divenendo al contempo, con la sua presenza sul territorio e in occasione degli eventi legati al mondo del motore, testimone e simbolo del legame tra motocicletta e territorio.