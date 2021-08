Volley A2 femminile, Omag: i numeri di maglia delle giocatrici

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:57 - 07 Agosto 2021

A roster completato con l’ingaggio di Giulia Biagini quale tredicesimo elemento del team affidato a Enrico Barbolini, per le biancazzurre è tempo di “dare i numeri”, ovvero di scegliere i numeri che le accompagneranno nel corso della nuova stagione. Tra le atlete confermate, Ilaria Bonvicini mantiene il nr 11, Sara Ceron sceglie il 4, Eleonora Penna il 5 ed Elena Aluigi il numero 10.

Tra le novità, l’1 a Serena Ortolani, il 3 per Alessia Bolzonetti. Avrà il numero 6 sulle spalle Salimatou Coulibaly mentre Alessia Mazzon ha scelto il numero 8. La neocampionessa del mondo under 20 Claudia Consoli avrà il numero 7 come la scorsa stagione a Roma, così come Martina Brina il numero 9 a Montale. Chiara Zonta si prende il numero 16 mentre la regista Alice Turco indosserà il nr 12. In ultimo il libero Giulia Biagini il numero 2.

Anche nello staff tecnico sono stati definiti i ruoli. Enrico Barbolini sarà il primo allenatore affiancato da Alessandro Zanchi, Mattia Minelli, già preparatore atletico nella scorsa stagione, assume anche il ruolo di scoutman. Confermato in toto lo staff medico con Piero Benelli coadiuvato dai fisioterapisti Lucia Pratelli ed Andrea Arduini. Otello Pedini sarà ancora il team manager e Stefano Manconi il direttore sportivo.