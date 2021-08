Da 50 anni in vacanza a Cattolica, premiata nonna Tina

Attualità

Cattolica

| 16:07 - 07 Agosto 2021

La premiazione di Tina Cecconi.





Un piccolo momento di festa, ieri pomeriggio (venerdì 6 agosto), all'Hotel Lungomare di Cattolica per premiare e ringraziare una "fedelissima" che sceglie la Regina dell'Adriatico per le proprie vacanze. La targa, che suggella questo riconoscimento, è stata consegnata alla signora Tina Cicconi che da mezzo secolo frequenta Cattolica. Nata a Grottaglie (Taranto), da piccola si trasferì a Reggio Emilia, ha anche lavorato in Svizzera nel settore alberghiero, prima di stabilirsi definitivamente, circa 60 anni fa, ad Urbino dove la famiglia ha realizzato ed è tuttora proprietaria di un hotel. Per lei sette nipoti e la felicità di essere tre volte bisnonna. In questi giorni, a trascorrere le vacanze con la signora Cecconi c’è anche la famiglia del figlio minore, Enzo.



L’Assessore al Turismo Nicoletta Olivieri, intervenuta per la piccola cerimonia, ha omaggiato la signora con diverse pubblicazioni turistiche ed il libro “La Rustida bianca” del cattolichino Umberto Ricci. Quest’ultimo testo, oltre a contenere aneddoti e ricette tipiche del territorio, sostiene con il ricavato delle vendite le iniziative dell'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla). La Olivieri, insieme a Marco della famiglia Gaudenzi che gestisce l’hotel, si è soffermata a scambiare qualche battuta con la signora Cicconi prima di brindare e di lasciarsi immortalare per la foto di rito. Ovviamente, prima di congedarsi, appuntamento rinnovato alla prossima stagione turistica per incrementare gli anni di “fedeltà”.