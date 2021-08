Rimini, traffico incessante sulla via Ducale: "Riaprire alle auto il ponte di Tiberio"

Attualità

Rimini

| 14:12 - 07 Agosto 2021

Ponte di Tiberio pedonalizzato.



Si alzano voci critiche contro la decisione dell'amministrazione comunale di proseguire con la sperimentazione della pedonalizzazione del ponte di Tiberio. Oltre 100 firme raccolte nella mattinata odierna (sabato 7 agosto) contro la nuova viabilità, che ha portato a un incremento del traffico veicolare su Via Ducale e nel Quartiere Fiorani: ma il consigliere di minoranza di Fratelli d'Italia, Gioenzo Renzi, ha anche presentato un'interrogazione in consiglio comunale, chiedendo di ripristinare l'orginale viabilità. Renzi ha evidenziato le criticità del traffico sulle vie Ducali, Matteotti e Bastioni Settentrionali e ha chiesto che si faccia un passo indietro, riaprendo il ponte di Tiberio alle auto. Una pedonalizzazione solamente accantonata per il momento: Renzi ricorda le "quattro-cinque soluzioni" annunciate dall'assessore Sadegholvaad per le realizzazione di un ponte alternativo. "Chiediamo urgentemente la progettazione e la realizzazione di un ponte alternativo al Ponte di Tiberio", attacca Renzi.