Anziana investita da un furgone: perde una gamba, è gravissima

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 14:02 - 07 Agosto 2021

I soccorsi sul luogo dell'incidente.

Una 81enne di Bellaria Igea Marina è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale questa mattina (sabato 7 agosto): è stata investita, in zona cimitero a Bordonchio, da un furgoncino adibito al trasporto di generi alimentari. La Polizia Municipale, intervenuta sul posto, è al lavoro per ricostruire la dinamica. Secondo una prima ricostruzione il conducente, impegnato in una manovra di retromarcia in una stradina secondaria, non ha visto l'anziana, travolta dal furgone. Le sue condizioni sono apparse subito gravi agli operatori del 118 intervenuti a prestare soccorso. La donna, grave, dai primi riscontri dovrà essere sottoposta a operazione di amputazione di una gamba.