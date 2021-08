Friggitrice in fiamme, intossicate persone in un hotel di Viserbella

Attualità

Rimini

| 13:29 - 07 Agosto 2021

Foto di repertorio.



Momenti di concitazione ieri sera (venerdì 6 agosto), intorno alle 20, in un hotel di via Duranti a Viserbella, dove è scoppiato un incendio. Il rogo si è sprigionato a seguito del corto circuito di una friggitrice: il personale in cucina ha utilizzato gli estintori per spegnere le fiamme e allertato i Vigili del Fuoco. In quattro sono stati intossicati dalle polveri dell'estintore e portati per accertamenti all'ospedale Infermi di Rimini, mentre i Vigili del Fuoco intervenuti hanno completato le operazioni di spegnimento dell'incendio.



Un'ora prima un principio di incendio era invece scoppiato nella canna fumaria di un ristorante di via Burnazzi a Viserba: all'interno non c'erano clienti e i Vigili del Fuoco hanno evitato che le fiamme si sprigionassero e che provocasse danni al locale.