Torna Verucchio Calici, tra green pass e tamponi. Il programma

Eventi

Verucchio

| 13:17 - 07 Agosto 2021

Torna Verucchio Calici.



Verucchio torna a levare i calici al cielo anche in questa estate 2021, nelle serate di giovedì 12 e venerdì 13 agosto. Lo fa con un’edizione speciale di Verucchio Calici all’insegna del rispetto delle norme anti-Covid e in tutta sicurezza, ma senza perdere la sua anima e continuando a offrire la possibilità di degustare una selezione di vini di qualità nei crocicchi più affascinanti del centro storico. Vini che strizzano l’occhio al territorio e riannodano i fili con la millenaria storia della cittadina.



AREE TEMATICHE CON CANTINE E SPETTACOLI Sono quattro le arene interessate da questa edizione, tutte teatro di un’arena delimitata in cui prenderanno spazio tre cantine e le attività enogastronomiche del capoluogo con le loro tipicità da accompagnare alle degustazioni. Ogni area prende il nome da una costellazione e la Rocca Malatestiana diventerà la Stella Cometa, il sottostante Piazzale Macello l’Orsa Minore, il Museo Civico Archeologico Andromeda e Piazza Battaglini davanti alla Chiesa Collegiata Cassiopea.



Saranno quindi 12 le cantine protagoniste, come detto tre per ogni arena tematica. All’Orsa Minore sarà possibile degustare i vini delle cantine Nero del Bufalo, Flenghi e San Rocco accompagnate dall’Asado alla romagnola: qui alle 21, alle 22 e alle 23 si potrà inoltre godere delle performance dei Flower do Samba. Alla Stella Cometa ecco invece le cantine Franco Galli, Società Agricola Bersi Serlini e Vanzini abbinate alla proposta di pesce del Ristorante La Fratta, con performance aeree e nelle bolle agli stessi orari intervallate dal sax di Alessandro Pagliarani. Nell’Andromeda troveranno spazio le cantine San Valentino, Terre di Montebelli e Il Gallo Nero, la proposta gastronomica sarà a cura de La Madia Vini & Affini e per tutta la serata l’arena sarà animata dai Cluedo, gruppo musicale che propone musica degli anni ’60, ’70 e ’80. Infine nella Cassiopea si troveranno i vini delle cantine Pettirosso, Palazzo Astolfi e Stella Gialla, l’Oshad Pub proporrà chili con carne messicana e il 12 agosto si esibiranno gli Interceptor Hi Fi con musica giamaicana e giovane, mente il 13 si alterneranno loro dj Paneja e altri dj.



GREEN PASS E TAMPONI ALL’INGRESSO Piazza Malatesta sarà libera da arene chiuse perché punto di accoglienza e smistamento in aree volutamente più defilate negli angoli più affascinanti del borgo, così da evitare che il cuore del capoluogo possa diventare luogo di assembramenti. G.M. Eventi, che ha curato l’organizzazione, non ha infatti lasciato nulla al caso, predisponendo un accuratissimo piano sicurezza: sacche, bicchieri e tagliandi saranno acquistabili alle casse all’ingresso di ogni arena, dove sarà anche controllato il Green Pass o il certificato di un tampone compiuto nelle ultime 48 ore. Per scongiurare anche in questo caso file troppo numerose, ci saranno anche una decina di volontari con t-shirt ad hoc per renderli riconoscibili che faranno i medesimi controlli per le vie del paese con telefonino e applicazione che riconosce gli screen shot. A tutte le persone controllate e in regola verrà rilasciato un segno di riconoscimento con cui potranno muoversi liberamente all’interno delle arene.



Per chi fosse sprovvisto di green pass e attestazione di un test rapido, verràinvece predisposta una postazione in cui poter sottoporsi a tampone rapido in prossimità della stessa piazza Malatesta, al cui ingresso sarà allestito un Punto Accoglienza, Informazioni e Smistamento: personale dell’organizzazione fornirà cioè tutte le istruzioni e consegnerà mappe dell’evento con il programma di ogni arena.



INFO UTILI Per agevolare l’accesso ed evitare anche in questo caso che ci si ammassi agli ingressi, è stato istituito uno speciale servizio navetta gratuita: la partenza è fissata dal piazzale delle palestre sulla Marecchiese a Villa Verucchio e si susseguiranno corse continuative dalle 19.30 alle 24.



Nel capoluogo il pubblico in auto sarà invece dirottato nel vari parcheggi, con il campo sportivo del Passerello ad aggiungersi a quelli canonici.



Per ogni info: 338-8276102 o gm.consultingsrls@gmail.com. oppure Rocca di Verucchio allo 0541-670280 e roccaverucchio@atlantide.net