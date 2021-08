Consigliere Montevecchi, "Green Pass inutile, i tamponi siano gratuiti"

Attualità

Rimini

| 07:17 - 08 Agosto 2021

Matteo Montevecchi.



"Questo Green Pass? Provvedimento inutile e sbagliato. Un ricatto che non ferma i contagi. Presenterò interrogazione in Regione per chiedere almeno che i tamponi siano gratuiti per evitare una sovrattassa inaccettabile, in attesa di sviluppi sul tema. Sostegno ai colleghi della Lega che hanno presentato ben oltre 900 emendamenti". Così il Consigliere Regionale della Lega Matteo Montevecchi annuncia la presentazione di una interrogazione regionale, dopo essersi schierato più volte nelle ultime settimane contro il provvedimento del Green Pass, criticandolo aspramente



"Ribadisco semplicemente ciò che penso. Il Green Pass che è stato approvato mi trova fortemente contrario. A maggior ragione quando oltre il 90% della popolazione più a rischio con il Covid è già vaccinata e quando le terapie intensive sono quasi vuote. I dati parlano chiaro e non vanno ignorati" dichiara Montevecchi e prosegue: "Si tratta solo un ricatto e non serve per ridurre i contagi. Non lo dico io, lo ha ammesso perfino Crisanti. Il motivo è molto semplice: chi si vaccina lo fa per mettere al riparo sé stesso, ma in ogni modo rischia comunque di essere contagiato e contagiare altri. Perciò il Green Pass non può essere uno strumento per azzerare il contagio".



"Il Green Pass per gli studenti universitari è una indecenza, parliamo di persone che rischiano quasi zero con il Covid - sottolinea Montevecchi e aggiunge - Per non parlare dell'obbligo del Green Pass per i docenti (che nella maggior parte sono già tutti vaccinati). Ma ciò che mi sconvolge di più è che nemmeno i minori sono stati esentati dal Green Pass per andare a mangiare in un ristorante o in un bar al chiuso. Pazzesco che un minore per avere una vita sociale e fare sport sia sottoposto a ricatti, quando la sua vita non è in pericolo con il Covid. Quando questo minore, vaccinato o no, può comunque essere contagiato e contagiare".



Inoltre Montevecchi spiega: "Non ci vedo né logica, né razionalità. Non approverò mai obblighi di questo genere (siano mascherati o palesi). Vorrei che ogni persona avesse la vera libertà di sottoporsi a questo vaccino o meno, in base a fattori che vanno valutati, non a meri dogmatismi. Mi fa coraggio sapere che tante persone che si sono già vaccinate siano molto critiche su questo Green Pass. A dimostrazione del fatto che il tema non può e non deve essere ridotto ad uno scontro tra vaccinati e non vaccinati. Perché, sottolineo, così non è. Per questo esprimo massimo sostegno ai colleghi della Lega che hanno presentato ben 900 emendamenti".



"Fino a quando questo provvedimento non sarà rivisto o cancellato e mi auguro molto presto, ritengo che i tamponi debbano essere gratuiti. Inaccettabile che ci possa essere una sovrattassa da pagare ogni tot giorni. Non scherziamo. Presenterò per questo una interrogazione in Regione", conclude il consigliere regionale della Lega Matteo Montevecchi.