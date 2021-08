Tre milioni di contributi per le scuole a Rimini e San Giovanni

Attualità

Marco Di Maio con il Ministro Elena Bonetti.

A Rimini e San Giovanni in Marignano oltre 3 milioni di euro per 2 progetti finanziati dal Governo. Lo annuncia il deputato romagnolo Marco Di Maio. "Tre milioni di euro saranno destinati al Comune di Rimini per un progetto legato alla scuola dell'infanzia di via Sacramora; mentre 200mila euro arriveranno a San Giovanni in Marignano l'asilo nido di via Roma".



"E' l'ulteriore dimostrazione che il lavoro di squadra paga - commenta Marco Di Maio -: un metodo di lavoro al quale non abbiamo mai rinunciato e che ha consentito di produrre molti risultati; e al quale non intendiamo rinunciare, soprattutto quando in ballo ci sono iniziative così importanti per il territorio".



"I finanziamenti del fondo governativo richiedono, prima dell'erogazione, un'ulteriore fase di verifica sulle dichiarazioni rese dagli enti e disposti dal Ministero dell'Istruzione - spiega il parlamentare -. Come ha precisato la ministra Elena Bonetti, che ringrazio per l'attenzione e l'impegno verso il territorio, con un successivo decreto saranno individuati gli interventi da ammettere in via definitiva al finanziamento".



"Questi fondi rappresentano solo la prima tranche di un investimento da 2,5 miliardi per la sicurezza dei nostri bambini e ragazzi e per l'attivazione di nuovi servizi per le famiglie – annuncia -. Dopo l'assegno unico e universale, si concretizza così il secondo punto del Family Act che abbiamo ideato e che è stato sposato dal governo Draghi. Sostenere le famiglie e i ragazzi è una priorità: i fatti lo dimostrano".