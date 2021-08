Tour di Emma Petitti a Perticara, su invito del gruppo "Nova é"

Attualità

Rimini

| 12:50 - 07 Agosto 2021

Emma Petitti (foto di repertorio).



Il presidente dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, Emma Petitti, a Novafeltria per alcuni incontri organizzati dal gruppo "Nova é".



Nei giorni scorsi Emma Petitti è stata invitata a Novafeltria da "Nova é".Nell'occasione si sono svolti alcuni incontri sul territorio, il primo dei quali presso la frazione di 'Miniera', dove diversi cittadini residenti hanno avuto modo di raccontare ciò che è accaduto il 19 luglio 2020 circa il crollo del 'Pozzo Alessandro', che ha creato un' ampia voragine, in corrispondenza di un Pozzo minerario profondo oltre 200 metri. "La preoccupazione della popolazione di Miniera deriva dal fatto che dopo oltre un anno dall'accaduto nulla si sa in merito a eventuali lavori di ripristino e messa in sicurezza della zona, con molta preoccupazione da parte loro, che avrebbero la necessità invece di essere rassicurati anche rispetto alle abitazioni circostanti che gravitano nei pressi della voragine. A tal proposito è bene ricordare che già le abitazioni di due famiglie sono state dichiarate inagibili a seguito del crollo", spiega la nota di "Nova é".



Pettiti si è impegnata a fare la ricognizione del caso con gli enti preposti e poi a lavorare concretamente affinchè sia stilato un cronoprogramma di interventi volti a risolvere la problematica, facendo ovviamente anche un focus sul tema dei finanziamenti necessari e di come reperirli.



In seguito vi è stata l'occasione di conoscere alcuni esponenti della storica Banda Musicale dei Minatori di Perticara, giunta al suo 151° anno di attività, gli ultimi due particolarmente difficili causa della pandemia.



Infine, sempre a Perticara, l'incontro con i gestori dello Skypark, il Parco avventura situato nella splendida cornice del Monte Aquilone: "in futuro può diventare sempre di più il centro di un'area a vocazione sportiva-ambientale e che potenzialmente potrebbe attrarre, oltre ai residenti delle zone limitrofe, anche tanti turisti che scelgono di passare la propria vacanza alla ricerca di un qualcosa di nuovo che in termini di offerta possono trovare nel riminese oltre alla vacanza balneare, rappresentato in questo caso dall'entroterra dell'Alta Valmarecchia, ricco di storia, cultura, enogastronomia, percorsi ambientali e aree attrezzate per svolgere attività sportiva e ricreativa in modo sicuro e decisamente innovativo".