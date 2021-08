Calcio RSM, La Fiorita ha un nuovo mister: Oscar Lasagni

Sport

Repubblica San Marino

| 11:59 - 07 Agosto 2021

L'ex tecnico de La Fiorita Nicola Berardi.

Escono di scena ufficialmente da La Fiorita il dg Andrea Delvecchio e il ds Gian Luca Bollini che occupa ilo stesso ruolo nel Victor San Marino che partecipa al campionato di Eccellenza. Conseguentemente anche il tecnico Nicola Berardi ha presentato le dimissioni dal ruolo di primo allenatore al Consiglio Direttivo. In un comunicato La Fiorita 1967 ringrazia tutti per l’impegno profuso nei vari ruoli e per aver contribuito al raggiungimento di importanti risultati in questi anni.

Contestualmente la società ha provveduto alla ridistribuzione delle cariche. Tutte le mansioni del direttore generale vengono assunte dal Segretario Generale Michele Della Valle, che subentra nella carica. La guida sportiva della squadra di Montegiardino sarà affidata al supervisore tecnico, Daniele Simeoni, al direttore sportivo Denis Casadei, al primo allenatore Oscar Lasagni, al preparatore dei portieri, Andrea Sanchi e al preparatore atletico Mimmo Petrocca.