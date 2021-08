Tennis, è scattato il torneo nazionale Open femminile del TC Viserba

Sport

Rimini

| 11:43 - 07 Agosto 2021

Emily Maggi e Chiara Giorgetti.





E’ scattato il torneo nazionale Open femminile del Tennis Club Viserba (2.500 euro), ecco le teste di serie del tabellone di 3° categoria

E’ partito il torneo nazionale Open femminile organizzato dal Tennis Club Viserba. Sono 68 le giocatrici al via in questa bella manifestazione di carattere nazionale dotata di 2.500 euro di montepremi. La n.1 del seeding è la beniamina di casa, Alessandra Mazzola, 2.1 riccionese che peraltro è reduce da una difficile ripresa dopo un infortunio muscolare che l’ha portata al ritiro negli ultimi due tornei ai quali era iscritta. Ma sui campi di casa potrebbe farcela. A seguire le 2.3 Valentina Lia, Gaia Squarcialupi, Gloria Ceschi, Anastasia Piangerelli, Chiara Girelli ed Andrea Maria Artimedi, allieva della Galimberti Tennis Academy. In campo anche la 2.4 riminese Emma Ferrini (Coopesaro Tennis), la 2.5 Rubina De Ponti, giovane talento riminese che vive in Svizzera, ed ancora la 2.7 Asia Bravaccini (Tennis Villa Carpena) e la 2.8 santarcangiolese Sveva Azzurra Pansica.

Sorteggiati i primi tre tabelloni, la prima sezione che vede in campo le giocatrici fino alle 4.3, la seconda con tutte le 4° e il terzo tabellone con protagoniste le giocatrici di 3° e che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine le 3.1 Evelyn Amati, Chiara Giorgetti, Chiara Bartoli, Greta Vagnini, Alice Stella e le 3.2 Laura Rondinara, Diana Rolli e Giulia Baldoni.

Il giudice arbitro della manifestazione è Antonio Giorgetti.