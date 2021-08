Riccione: banda di rapinatori in azione sul lungomare, tre arresti

Cronaca

Riccione

| 11:43 - 07 Agosto 2021

La refurtiva recuperata.

È di tre arresti, un maggiorenne e due minori, un tunisino, un marocchino e un italiano, tutti residenti nella provincia di Milano, il bilancio di un servizio di contrasto alla commissione di reati predatori attuato nella notte dai Carabinieri della Compagnia di Riccione.

Il servizio si è svolto per la maggiore in zona Marano, con uomini in divisa e in abiti civili.

Erano circa le 4 quando i carabinieri hanno assistito alla fuga di un gruppo di nordafricani provenienti dalla nuova passeggiata del Marano. Insospettiti dall’atteggiamento del gruppo, i militari si sono subito prodigati per cercare di fermare gli esagitati, riuscendo a bloccarne alcuni.



Immediatamente dopo si sono avvicinati alcuni giovani turisti lombardi che hanno raccontato di essere stati poco prima rapinati delle loro collanine. Qui hanno riconosciuto alcuni componenti del gruppo in fuga. Così è scattata sul posto una perquisizione personale che ha permesso di recuperare l’intero bottino: ben cinque collanine strappate o rapinate con violenza con le ormai consuete modalità del gruppo che aggredisce piccole comitive di giovani turisti.



I tre fermati sono poi stati condotti in caserma e identificati: due di loro, il marocchino e un italiano di seconda generazione, entrambi diciassettenni, sono stati dichiarati in arresto e accompagnati presso un centro di accoglienza di Bologna.

Il maggiorenne tunisino, invece, appena diciottenne ma con già una lunga serie di precedenti specifici alle spalle, è stato dichiarato in arresto e condotto in carcere in attesa della convalida del provvedimento disposto dall’Autorità Giudiziaria riminese.