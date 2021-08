Baseball, San Marino domina il Nettuno: 12-2 al 7°

Sport

Repubblica San Marino

| 11:36 - 07 Agosto 2021

Nicola Garbella (photobass).

Finisce 12-2 la prima partita contro il Nettuno 1945, gara valevole per l’ultimo turno di Poule Scudetto. San Marino vince e lo fa battendo tanto e bene, soprattutto chiudendo il match abbastanza presto, con 2 punti al 1° e 6 al 2°. Nel complesso sono quattro i fuoricampo dei padroni di casa, tutti battuti in un 2° inning pazzesco (Tromp, Ferrini, Sechopoulos e Giovanni Garbella). Sul monte di lancio il vincente è Nicola Garbella.

LA CRONACA. Tromp comincia con una valida e va subito a segno sul bel doppio a destra di Ferrini (1-0). Lo stesso giocatore avanza in terza sulla volata di Celli e va a punto su quella di Angulo (2-0).

Il bottino è enormemente ampliato in un secondo parziale nel quale le mazze dei Titani girano a meraviglia. Con un out, fuoricampo da due punti di Tromp per il 4-0, poi subito solo-homer di Ferrini per il 5-0. Non solo, perché dopo il singolo di Angulo anche Sechopoulos raggiunge i compagni e la spara fuori dalle recinzioni (7-0). Infine, Giovanni Garbella, con l’ultimo fuoricampo dell’inning, quello dell’8-0.

Partita oggettivamente chiusa a chiave, con Nettuno che però ha una bella reazione nella parte alta del 3° quando Giordani gira bene un lancio di Luca Di Raffaele (ottima comunque la sua prova) e centra il fuoricampo da due punti che vale il 2-8. Al 4° il 9-2 sammarinese è firmato da Giovanni Garbella, che batte a casa con un doppio il punto di Sechopoulos (singolo). Al 6°, dopo la base a Pulzetti, è il doppio di Celli a valere il 10-2.

Lo stesso Federico, dopo il punto dell’11-2 al 7° generato da una valida di Pulzetti a basi piene, batte a casa il 12-2 che chiude la partita con una rimbalzante in diamante. Gara1 è di San Marino.

Il tabellino

NETTUNO: Sellaroli (Ambrosino) 2b (0/3); Noguera ed/3b (0/3), Latimore es (0/2), Lino dh (0/3), Mazzanti 1b (0/3), Mercuri ss (0/2), Trinci r (1/1), Scerrato 3b/2b (0/3), Giordani ec (1/3).

SAN MARINO: Tromp (Floris) es (2/4), Ferrini (Pulzetti 1/1) 3b (2/3), Celli ec (1/5), Angulo (Lo. Di Raffaele 0/1) 2b (1/2), Sechopoulos (Berardi 0/1) 1b (2/2), G. Garbella ed (3/4), Epifano (Beccari 0/1) ss (1/3), Reginato (Di Fabio) dh (0/3), Morresi r (2/3).

NETTUNO: 002 000 0 = 2 bv 2 e 0

SAN MARINO: 260 101 2 = 12 bv 15 e 1

LANCIATORI: Pecci (L) rl 1.2, bvc 9, bb 1, so 2, pgl 8; Taschini (r) rl 3.1, bvc 4, bb 0, so 2, pgl 1; Simone (r) rl 1.1, bvc 1, bb 3, so 2, pgl 3; Pizziconi (f) rl 0.0, bvc 1, bb 1, so 0, pgl 0; Lu. Di Raffaele (i) rl 4.1, bvc 1, bb 3, so 7, pgl 2; N. Garbella (W) rl 2.2, bvc 1, bb 1, so 4, pgl 0.

NOTE: fuoricampo di Tromp (2p. al 2°), Ferrini (1p. al 2°), Sechopoulos (2p. al 2°), G. Garbella (1p. al 2°) e Giordani (2p. al 3°); doppi di Ferrini, Celli e G. Garbella.