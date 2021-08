Strappa una collanina ad un turista e distrugge gli uffici della Questura: arrestato

Cronaca

Riccione

| 11:01 - 07 Agosto 2021

Il turista è stato scippato in viale Dante.

Ennesima rapina questa notte nei pressi di Viale Dante a Riccione. La segnalazione è arrivata verso l’una e trenta alla Polizia.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti hanno ascoltato la vittima, un ragazzo di 20 anni originario della provincia di Venezia, che ha raccontato di trovarsi in compagnia di alcuni amici nei pressi del bagno 108 di Riccione, era stato avvicinato da due ragazzi di origine magrebina che, distraendolo, gli avevano strappato una collana d’oro dal collo armati di un coltello. Il giovane ha descritto minuziosamente i due aggressori, sia nel tipo di vestiario che nei tratti fisionomici, e gli agenti hanno subito individuato i due aggressori e li hanno accompagnati presso gli Uffici della Questura, dove sono stati indagati per rapina in concorso.



Una volta in Questura uno dei due ha iniziato ad assumere un atteggiamento particolarmente molesto e poco collaborativo. Dopo aver distrutto la telecamera di sorveglianza collocata presso gli uffici, arrecando un danno di quasi 2000 euro, subito dopo ha preso a calci la porta minacciando gli agenti di gravi ripercussioni nei loro confronti.

Per questi fatti il ragazzo, un marocchino di 20 anni, è stato tratto in arresto per il reato di resistenza, violenza, minacce a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato.