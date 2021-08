Calcio, Adrian Ricchiuti abbraccia il progetto della Fya Riccione

Sport

| 10:59 - 07 Agosto 2021

Da sinistra: Adrian Ricchiuti e Luca Carangelo..

Adrian Ricchiuti sposa il progetto del settore giovanile della Fya Riccione, diventando uno degli allenatori di punta del sodalizio biancazzurro affiliato al Sassuolo Calcio.

Ricchiuti arriva a Riccione con grande voglia di tuffarsi nella nuova avventura che vede la Fya Riccione vogliosa di crescere e migliorarsi.

L’ex Rimini e Catania allenerà la categoria 2008 e seguirà sul piano tecnico l’attività di base, con particolare attenzione alle annate 2011 e 2013.

“Sono molto felice di questa scelta, dopo il confronto con il dg Carangelo ho compreso come questo sia un progetto sportivo serio e ambizioso, con una società solida e come ci siano idee chiare e programmazione. C’è grande fermento e voglia di crescere” ha poi evidenziato Ricchiuti "ho trovato uno staff competente che mi ha accolto con entusiasmo, insieme a loro darò il mio contributo per mettere i nostri giovani calciatori nelle migliori condizioni per apprendere e formarsi”.

Ricchiuti con la sua esperienza e la consueta passione contribuirà con competenza a far crescere l’offerta tecnica complessiva della Scuola Calcio Élite della Fya Riccione presente in tutte le categorie ed in particolare iscritta al campionato regionale Élite con l'annata 2007 e sempre a quello regionale con i 2006.

La società riccionese, tra le prime tre in Italia aderenti al progetto “Generazione S” del Sassuolo Calcio, sarà in prima linea per occasioni di formazione e aggiornamento sul campo con lo staff tecnico neroverde (sia a Riccione che a Sassuolo), a queste si aggiungeranno presenze delle squadre biancazzurre sui campi del Mapei Football Center per amichevoli e la partecipazione delle giovanili della Fya Riccione alle partite interne del Sassuolo al Mapei Stadium durante il campionato di serie A.