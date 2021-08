Sport

Rimini

| 17:42 - 06 Agosto 2021

Da sinistra Aldo Righini, Francesco Angelini prima di vestire la maglia del Milan e Giordano Cinquetti.

Francesco Angelini, centrocampista classe 2003, ceduto dal Rimini al Milan nel gennaio 2020, passa al Perugia, in serie B. Farà la Primavera guidata da Alessandro Formisano. Si tratta di un centrocampista con un gran fisico: è alto 1,85, buona tecnica e gran temperamento. Jacopo Semprini, altro ex Berretti della squadra di Giordano Cinquetti, è stato invece confermato alla Spal. Un vanto per il settore giovanile biancorosso negli ultimi anni guidato dal responsabile Aldo Righini.