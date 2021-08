Dante: Francesca da Rimini, dieci appuntamenti in agosto 

Eventi

Rimini

| 17:08 - 06 Agosto 2021

Proseguono con un calendario serrato gli eventi per le celebrazioni dantesche nei castelli e nelle terre malatestiane: dieci appuntamenti all'insegna di Francesca da Rimini, il personaggio più noto e più amato della Commedia, nel solo mese di agosto nel cartellone di 'Francesca 2021'.



Dante e Francesca tra poesia e musica, con recitazioni poetiche di Silvio Castiglioni, 'Da Dante a Borges', accompagnate da melodie rossiniane e pucciniane eseguite dagli allievi del Conservatorio di Pesaro Rossini: l'8 agosto alla Rocca di Santarcangelo, eccezionalmente aperta al pubblico; il 9 agosto in Piazza Roma a Novafeltria; il 12 agosto nella Corte di Palazzo Gambalunga; il 13 agosto al Forte di San Leo. Francesca da Rimini viaggia anche nell'immaginario vacanziero e rivierasco con 'Francesca e Pirandello ai bagni di Rimini' il 19 agosto nella Corte di Palazzo Gambalunga, con Lia Celi e Andrea Santangelo tra recitazioni, proiezioni e intermezzi musicali. Baci e languori tra Dante e Francesca rivivranno con la proiezione del colossal dell'amore anni '50, 'Paolo e Francesca' di Raffaello Matarazzo, l'11 agosto all'Arena Francesca da Rimini, in collaborazione con la Cineteca di Bologna. Francesca, Eleonora Duse e D'Annunzio saranno protagonisti di uno spettacolo teatrale-musicale, 'Il Ruggiero', con Emanuela Marcante e Daniele Tonini, a Rimini il 18 agosto alla Corte di palazzo Gambalunga e a Gradara il 31 agosto alla Rocca malatestiana. Omaggio a Dante e Francesca anche con i grandi maestri della musica internazionale: l'Orchestra Sinfonica Statale di Mosca eseguirà Pyotr Tchaikovsky, Fantasia '"Francesca da Rimini" op.32, e Sergej Rachmaninov, Opera "Francesca da Rimini", op. 25, il 21 e 22 agosto alla Rocca malatestiana di Gradara in collaborazione con il Rof, Rossini Opera Festival, e la direzione artistica di Ivan Rudin, con la partecipazione del soprano Svetlana Kasyano. Info www.francescadarimini2021.com.