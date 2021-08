Sport

Cattolica

| 17:07 - 06 Agosto 2021

Il Mezzolara calcio comunica di aver raggiunto l'accordo con il calciatore Manuel Garavini, per la stagione 2021/2022. Classe 2001, Manuel è un esterno mancino che ha disputato l'ultima stagione con la maglia della Marignanese-Cattolica con cui ha giocato una ventina di partite segnando tre reti. intanto in casa Cattolica si attende con trepidazione il ripescaggio in serie D. Se ne riparlerà la prossima settimana.