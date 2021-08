Calcio RSM, bomber Emiliano Olcese alla Libertas. Giocava in serie D

Sport

Repubblica San Marino

| 16:41 - 06 Agosto 2021

Emiliano Olcese ai tempi di Rimini.

La Libertas ha ufficializzato il suo nuovo attaccante. Si tratta dell'esperto centravanti argentino Emiliano Olcese, classe 1983, che in passato ha vestito anche le maglie di Vis Pesaro e San Marino. Nel suo curriculum 149 reti in oltre 350 presenze in Serie D e due promozioni dalla D alla C con Rimini e Vis pesaro. Nell'ultima stagione ha miliatto in serie D tra Pineto e notaresco (32 presenze e 4 gol). Un colpo da novanta per la squadra allenata da Cardini. Ad Olcese aveva fatto un pensiero il Vicotr San Marino, ma le pretese del bomber hanno scoraggiato il neonato club che parteciperà al prossimo campionato di Eccellenza.