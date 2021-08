Il prefetto in visita a Saludecio, Mondaino e Montegridolfo

Attualità

Montegridolfo

| 16:22 - 06 Agosto 2021

Visita prefetto Forlenza in Valconca.

I Sindaci di Saludecio, Montegridolfo e Mondaino hanno accolto il dott. Forlenza nelle sedi municipali unitamente ad altri Amministratori e ad alcune realtà locali del tessuto economico, sociale e culturale.



Nei tre Comuni della Valconca il Prefetto ha avuto modo di apprezzare le bellezze dei luoghi e, soprattutto, l’enorme patrimonio storico-culturale che caratterizza quel territorio.

Nel corso dell’itinerario, il Prefetto ha potuto osservare i Murales dipinti per le vie del Comune (Saludecio) e visitare il Museo Risorgimentale (Saludecio), il Museo di Arte Sacra (Saludecio), il Museo della Linea dei Goti (Montegridolfo), la Sala “Clementina” (Montegridolfo), il Borgo antico (Montegridolfo), il Museo paleontologico (Mondaino), la Mostra di ceramiche rinascimentali (Mondaino) e la Sala del Durantino (Mondaino).



Nonostante i segni del Covid siano chiaramente incidenti e visibili, il Prefetto ha avuto modo di constatare la sussistenza di segnali di grande vivacità che vedono non solo le tradizionali aziende competere non di rado a livelli di eccellenza, ma anche le giovani generazioni primeggiare in settori, quali l’agricoltura, la viticultura, la componentistica industriale, l’informatica e via discorrendo anche su piani nazionali e internazionali.



Il Prefetto ha ringraziato ciascun Sindaco dell’opportunità offertagli e ha manifestato il più vivo compiacimento per la capacità dell’intera comunità di saper custodire e valorizzare quanto di prezioso è nel territorio.