| 16:14 - 06 Agosto 2021

Kevin Haveri.

Arriva in biancorosso anche Kevin Haveri, classe 2001, difensore esterno sinistro imponente fisicamente (è alto 1,91), forte di testa e dalla grande propensione offensiva. Prima di approdare in biancorosso ha vestito la maglia del Mantova vincendo un campionato di serie D (5 presenze), successivamente quella del Campodarsego (17 presenze). E' stato Nazionale dell’Albania Under 17 e 19.